Reto futbolístico que a prueba la precisión y la velocidad

En medio del ambiente mundialista, el profesor Alex Sura realizó un reto futbolístico para evaluar habilidades de precisión y velocidad.
Las conductoras de Hola El Salvador debían disparar a porterías con ambos pies en el menor tiempo posible.
El desafío incluyó coordinación y orientación, destacando que la práctica es fundamental para mejorar.
El profesor ofreció consejos y animó a los participantes a seguir entrenando. Además, compartió información sobre su academia de porteros.
La actividad demostró que el fútbol es una herramienta para fomentar el deporte y la diversión.