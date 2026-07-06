Reto futbolístico que a prueba la precisión y la velocidad

En medio del ambiente mundialista, el profesor Alex Sura realizó un reto futbolístico para evaluar habilidades de precisión y velocidad.

Las conductoras de Hola El Salvador debían disparar a porterías con ambos pies en el menor tiempo posible.

El desafío incluyó coordinación y orientación, destacando que la práctica es fundamental para mejorar.

El profesor ofreció consejos y animó a los participantes a seguir entrenando. Además, compartió información sobre su academia de porteros.

La actividad demostró que el fútbol es una herramienta para fomentar el deporte y la diversión.