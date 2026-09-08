Restricciones en Canal de Panamá afectan tránsito de mercancías a Centroamérica

Las restricciones en el Canal de Panamá debido a la sequía están generando retrasos de al menos una semana en el tránsito de mercancías, afectando a mercados de Centroamérica y otros países, según advirtió el presidente de la Asociación Salvadoreña de Agentes de Carga y Transitarios, Roger Sibrián.

El canal, por donde pasa cerca del 5% del comercio marítimo mundial, ha reducido su capacidad operativa por la falta de agua, lo que ha provocado lentitud en el cruce de buques.

Sibrián señaló que Estados Unidos será el país más afectado por la situación, ya que recibe carga de Europa y otros destinos que atraviesan el canal. En el caso de Centroamérica, los buques que llegan a Puerto Balboa en Panamá enfrentan demoras en la conexión hacia El Salvador.