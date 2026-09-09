Restaurantes con vista al mar atraen visitantes a Comasagua, La Libertad

Comasagua, en el departamento de La Libertad, se ha convertido en un destino turístico destacado por su clima fresco y sus impresionantes vistas.

Ubicado en la Cordillera del Bálsamo, a solo 14 kilómetros del centro de San Salvador, el municipio ofrece a los visitantes una experiencia de tranquilidad y contacto con la naturaleza, con bosques y restaurantes a la orilla de la carretera.

Los turistas pueden disfrutar de una gastronomía variada mientras observan el mar y las montañas. Los habitantes del sector resaltaron que el clima es especialmente agradable en horas de la tarde y la noche.