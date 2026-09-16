Restaurante salvadoreño trae el sabor de México con mole, pozole y chiles en ahogada

El Restaurante La Patrona presentó una mesa con platillos típicos de México, entre ellos chiles en ahogada, mole, pozole y tacos, como parte de la celebración de las fiestas patrias mexicanas.

La preparación de los chiles en ahogada requiere carne de cerdo y res, ciertas frutas, vegetales y semillas, además de una salsa elaborada con nuez de castilla y queso de cabra. La cocinera señaló que el ingrediente más difícil de encontrar en El Salvador fue la granada.

El mole representa cultura y tradición, y se transmite de familia en familia como un platillo que no puede faltar en un hogar típico.

Los chiles en ahogada se relacionan con las fiestas patrias porque representan los colores de la bandera de México.