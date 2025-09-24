ANDA asegura que continuaran con el plan de contingencia hasta el 30 de septiembre, es decir que en algunas colonias que aún no cuentan con agua en su casas seguirán requiriendo pipas, esto en medio de la regularización del servicio en el área metropolitana y aseguró que el servicio no sería constante.

Las próximas horas serán clave para que algunos hogares de los alrededores de la zona norte de San Salvador reciban el recurso hídrico en su casa debido a que todavía se sigue bombeando agua desde la tubería.

Además, se instalaron cámaras en la zona para vigilar el lugar de manera remota, mientras siguen los trabajos de supervisión y adecuación de la zona intervenida alrededor de la tubería.