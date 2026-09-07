Responsabilidad vial de los peatones

Al igual que los conductores de vehículos, los peatones tienen responsabilidades cuando circulan por la vía pública, sobre todo al momento de cruzar la calle o caminar por zonas reguladas.

La legislación salvadoreña establece derechos y obligaciones para los peatones, y las multas para infractores suelen oscilar entre $15 y $50.

Algunos peatones explican que utilizar una pasarela puede ser complicado para adultos mayores, mientras otros reconocen que la prisa los lleva a cruzar en zonas no autorizadas.

Cruz roja revela que semanalmente, atienden a al menos 4 personas lesionadas en accidentes de tránsito en los que están involucrados peatones.

De enero a septiembre del 2026, 339 peatones han perdido la vida en siniestros viales, mientras que alrededor de 1,271 han sido atendidos en centros hospitalarios.