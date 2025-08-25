Angustia, temor e incertidumbre es lo que vivió Ana Vilma Belloso al ver como su vivienda en la comunidad Tutunichapa uno se inundaba y sus pertenencias eran arrastradas por el rio Acelhuate. Cuenta que estuvo a punto de ahogarse, pues el nivel del agua incrementó al grado de alcanzar la segunda planta de su hogar. A más de una semana de la inundación, las secuelas emocionales aun siguen presentes; incluso sus ojos se llenan de lágrimas al revivir esos instantes

Su esposo también fue testigo de cómo el agua arrasaba con todo a su paso. Incluso su pequeño negocio de antojitos típicos resultó afectado; pues de todos los insumos que utilizaban solo una cocina volvió a funcionar, lo demás se averió. Las pérdidas materiales, aseguran, son de varios miles de dólares

Al menos 130 viviendas de esta comunidad fueron declaradas como inhabitables. Algunos residentes continúan durmiendo en refugios provisionales y otros optaron por rentar inmuebles un poco más alejados del muro de contención destruido. Algunas familias aun recuperan parte de sus pertenencias que fueron arrastradas por la crecida

La alcaldía de San Salvador Centro se comprometió a reconstruir el muro de contención y tratar de evitar más afectaciones para las familias que aun residen en el lugar.