Resident Evil: Noche Cero llega al cine con una nueva historia de terror en Raccoon City

Resident Evil: Noche Cero presenta a Bryan, un mensajero médico que llega a Raccoon City para entregar órganos y termina luchando por sobrevivir ante una amenaza desconocida.
La película plantea una historia independiente inspirada en el universo de videojuegos de Capcom, con una combinación de terror, acción y supervivencia.
Bryan no cuenta con entrenamiento especial para enfrentar lo que encuentra durante su recorrido, por lo que deberá reaccionar rápidamente para mantenerse con vida.
La propuesta busca mostrar un nuevo trasfondo dentro del universo de Resident Evil sin repetir directamente las historias de los juegos.