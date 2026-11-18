Restos óseos humanos y piezas arqueológicas de la época prehispánica fueron rescatados en Tepecoyo, La Libertad. El hallazgo se registró durante trabajos de construcción al interior de una parcela privada de una familia.

Los objetos hechos de roca y cerámica datan entre los cuatrocientos y doscientos años antes de Cristo, según los arqueólogos.

Los vestigios fueron inspeccionados por la Fiscalía General de la República, medicina legal y arqueólogos del Ministerio de Cultura. Los restos humanos consisten en un cráneo con deformación parietal, posiblemente por tratamiento de alargamiento de cabeza.

También se encontraron partes de fémur, tibia y pequeños huesos. Por las densidades óseas se deduce que era una persona joven, no mayor a los treinta años. Este es el segundo hallazgo de este tipo registrado durante el año.