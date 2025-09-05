Una joven de unos 23 años fue rescatada tras caer en un pozo de aproximadamente diez metros de profundidad en carretera a Tacachico, cerca de la colonia Santa Teresa.

El operativo, ejecutado por la unidad de rescate de Cruz Verde Santa Ana en la madrugada, requirió de técnicas de vertical y sistemas de anclaje para lograr estabilizarla y subirla a la superficie.

Dado que la víctima había permanecido atrapada desde las 10 de la noche, presentaba múltiples lesiones, por lo que fue trasladada de inmediato en condición estable al hospital San Juan de Dios para su evaluación definitiva.