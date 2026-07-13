Requisitos para solicitar pensión alimenticia

Más de 27,400 demandas de pensión alimenticia fueron interpuestas entre junio de 2024 y junio de 2025. De este total, 828 corresponden a mujeres y 26,644 a hombres.

Madres de los beneficiarios aseguran que, pese a los procesos legales, en muchos casos los montos establecidos no cubren las necesidades básicas de los niños, niñas y adolescentes.

Pero, ¿cuáles son los parámetros para establecer una cuota alimenticia?

Especialistas explican que para determinar el monto se toman en cuenta factores como los ingresos económicos del obligado, las necesidades del beneficiario y las condiciones particulares de cada caso.

Sin embargo, algunos padres se retrasan de manera recurrente en el pago de la cuota alimenticia. Ante estas situaciones, la Procuraduría General de la República puede tomar medidas legales, que incluso podrían incluir la incautación de bienes.

Algunas madres de familia solicitan a las autoridades que se fortalezcan las acciones contra los padres deudores, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones económicas hacia sus hijos.

Si desea interponer una demanda de pensión alimenticia, puede comunicarse al 2231-9483, ingresar al sitio www.simple.sv o acercarse a la sede departamental más cercana para solicitar información.