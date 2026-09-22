Repunte de feminicidios en septiembre

Al menos tres feminicidios se han registrado solo en el mes de septiembre, en los departamentos de San Miguel, La Libertad y Santa Ana, según las investigaciones, en los tres casos las víctimas habrían sido atacadas por sus parejas sentimentales, expertos señalan que la violencia no surge de un único factor, sino que puede estar vinculada a patrones sociales, culturales e históricos.

En las relaciones de pareja, conductas como el sentido de posesión, celos, ira y la dificultad para regular las emociones, pueden convertir los conflictos en episodios de mayor violencia.

A estos comportamientos pueden sumarse otros elementos del entorno que incrementan el riesgo y pueden facilitar que una situación de violencia escale hasta consecuencias irreversibles.

El observatorio de violencia contra las mujeres señala que, entre enero y agosto de este año, 17 muertes violentas de mujeres se han registrado en el país, Santa Ana concentra el 47% de los casos, mientras que San Salvador reporta el 24% de estas muertes.