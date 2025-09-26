El juicio contra la ex primera dama Ana Ligia de Saca, acusada de lavado de dinero y activos por más de 17.6 millones de dólares, fue reprogramado para enero de 2026 luego de que la fiscalía general de la República solicitara la postergación.

La vista pública estaba prevista para el 29 de septiembre de este año, pero no pudo realizarse porque aún faltan trámites relacionados con procedimientos abreviados y temas de responsabilidad civil.

Aunque el caso lleva varios años en investigación, las demoras procesales han generado expectativa ciudadana, ya que involucra a la exfuncionaria y a otros imputados vinculados al escándalo de corrupción.