La vista pública contra el ex alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, acusado por fraude electoral y agrupación ilícitas; fue reprogramado para el miércoles 13 de agosto, debido a que la Fiscalía solicitó un enlace virtual con un testigo que está fuera del país y por los preparativos solicitaron aplazar el inicio de la audiencia.

Junto a Muyshondt también son procesadas otras cuatro personas, entre ellos el exdiputado del FMLN, Benito Lara, quien mantiene medidas alternas a la detención, también el exministro de gobernación, Arístides Valencia; declarado rebelde y con orden de captura vigente. Además de Wilson Alvarado y Paolo Luers, señalados de haber negociado con pandillas en 2014.

De hecho, Paolo Luers, publicó un escrito donde aseguró que no existen pruebas que sostengan las acusaciones en su contra, y que la única evidencia corresponde a declaraciones de dos testigos criteriados; al parecer pandilleros, que, de acuerdo con Luers, habrían negociado con la Fiscalía su colaboración en casos como el de los mediadores de la tregua y su proceso en particular. También confirmó que no se presentará ni será representado por un defensor en los tribunales, a pesar de que ya fue declarado en rebeldía por los juzgados.

Tanto Ernesto Muyshondt como Benito Lara, Wilson Alvarado y Paolo Luers, son acusados por presuntamente negociar con pandillas la compra de votos; que beneficiarán la candidatura de Norman Quijano en las elecciones presidenciales de 2014 y la elección de Muyshondt como alcalde de San Salvador en 2015; a cambio habrían entregado fuertes cantidades de dinero a los grupos criminales y les prometieron beneficios si ganaban los comicios en esos años.