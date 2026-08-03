Representante de bases magisteriales se refirió a disposiciones del MIDEN para desfiles cívicos

Rodríguez afirmó que el gremio docente está de acuerdo con que se establezcan regulaciones para estas actividades, sin embargo, agregó que cualquier lineamiento debe comunicarse con suficiente anticipación y no de manera improvisada.

Además, señaló que las medidas propuestas interferían con la organización interna de los centros educativos. Explicó que, si bien era posible realizar ajustes en aspectos como el vestuario de las cachiporristas, no era adecuado modificar elementos tradicionales de las bandas de paz, como la percusión y la música.