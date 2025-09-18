Los esmaltes en gel o semipermanentes son los preferidos por las mujeres, debido que pueden durar mucho más tiempo y aportan más brillo a la uñas, sin embargo, algunos pueden contener químicos dañinos, por ejemplo a partir de este mes de septiembre la Unión Europea prohibió el uso de dos compuestos de los esmaltes que se usan para el endurecimiento y secado a través de lámparas LED o UV, tras ser clasificados como carcinogénicos, mutágenos o tóxicos para la reproducción.

El uso de las lámparas LED o UV, también se suman a la preocupación de los médicos, ya que estas usan luz ultravioleta para endurecer el esmalte rápidamente, pero la utilización constante y prolongada también puede implicar un daño para la salud, ya que muchas mujeres la utilizan en promedio cada 15 días.

Por lo que especialistas recomiendan regular su uso e implementar medidas preventivas. A las recomendaciones se suma el uso de los esmaltes tradicionales para evitar el uso de excesivo de químicos y la exposición a la luz ultravioleta.