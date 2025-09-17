Esta es la tubería principal de 48 pulgadas entre la estación central y San Ramón, presento un problema en una de las uniones generando una fuga de grandes dimensiones y dejando sin agua potable a decenas de familias en varios distritos, esta se suma a las más de 41 mil reparaciones de tuberías ha realizado anda en lo que va de 2025

Mejicanos, Ayutuxtepeque, Santa Tecla, Zaragoza y San José Villanueva son algunos de los distritos que se vieron afectados la respuesta fue enviar pipas para abastecer a las personas que no tuvieron acceso al recurso hídrico durante horas.

En agosto se reemplazo por completo la tubería, se gestionaron las presiones en la red, además se colocaron válvulas desaguadoras y sistemas de control para que funcionara el servicio con mejor calidad.