Un rincón navideño dentro del dormitorio, ubicado junto a la ventana, cerca del clóset o sobre una cómoda, permite transformar el ambiente antes de Navidad sin una remodelación costosa. Allí se puede colocar un árbol de Navidad, figuras decorativas o luces cálidas.
Las paredes también se pueden renovar sin necesidad de perforar, con adhesivo decorativo, guirnaldas ligeras o cuadros con ilustraciones navideñas. Cambiar las cortinas por unas de tono claro permite aprovechar mejor la iluminación natural.
Reorganizar los muebles da mayor amplitud al dormitorio, y también se pueden renovar los tiradores de las gavetas o colocar papel adhesivo decorativo en algunos, siempre con material adecuado para cada superficie.
Para ahorrar, se pueden aprovechar canastas, frascos de vidrio y cajas decorativas que ya se tienen en casa para crear composiciones navideñas.