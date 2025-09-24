Las remesas familiares dirigidas a El Salvador experimentaron una disminución de $47 millones durante el mes de agosto, situando los ingresos en $825 millones tras el repunte de julio.

Pese a este retroceso mensual, el acumulado de los primeros ocho meses del año alcanza los $6,535.2 millones, lo que refleja un vigoroso crecimiento del 18.3% respecto al año anterior.

El economista Balmore López advierte que parte de estos envíos provienen de Estados Unidos, por lo que las políticas migratorias restrictivas podrían profundizar la tendencia a la baja en los próximos meses.