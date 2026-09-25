Remesas familiares crecen en los primeros ocho meses del año

El Salvador recibió más de 863 millones de dólares en remesas durante el mes de agosto. El monto promedio que recibieron las familias fue de 362 dólares, según el reporte del Banco Central de Reserva.

En ocho meses, el país recibió 6,788.3 millones de dólares en concepto de remesas familiares, con un crecimiento de 3.8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Durante este 2026, marzo y mayo fueron los meses con mayor porcentaje, superando los 900 millones de dólares, mientras que en julio fueron 864.3 millones y en agosto 863.4 millones, mostrando una leve reducción.

Estados Unidos continúa siendo el principal país desde donde se envían las remesas familiares con un 92.2 por ciento, y en departamentos como Chalatenango, Cabañas y Morazán la cifra promedio fue superior a los 400 dólares.