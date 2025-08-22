Remedios caseros contra pulgas: mitos, riesgos y alternativas seguras, ya que ninguna solución natural resulta totalmente eficaz ante una infestación.

Aunque bicarbonato o limón pueden afectar el exoesqueleto del parásito, no eliminan huevos ni larvas presentes en el ambiente. Veterinarios recomiendan fármacos como isoxazolinas, pipetas o collares, que actúan sobre la mascota y el entorno.

Además, la limpieza profunda del hogar y la aspiración regular reducen focos de reinfección, lo que garantiza una protección más completa para perros y gatos.