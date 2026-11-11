Registros en negocios que comercializaban medicamentos sin registro sanitario

Por comercializar medicamentos naturales sin registro sanitario, la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil realizaron operativos en dos puestos de venta, tras recibir denuncias ciudadanas.

Según las investigaciones, las bodegas eran utilizadas para elaborar pastillas. En el lugar encontraron insumos y etiquetas de productos que se presentaban como medicamentos naturales que eran distribuidos en diferentes puntos del país.

Los productos se vendían al público sin cumplir las medidas sanitarias, lo que podía poner en riesgo la salud de los consumidores. El artículo 84 de la ley de medicamentos contempla multas de 100 a 200 salarios mínimos para determinadas infracciones, además del retiro y decomiso de los productos, o posible responsabilidad penal.