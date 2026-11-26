El régimen de excepción en El Salvador continuará vigente hasta el 26 de diciembre de 2026, luego de una nueva prórroga de 30 días.

La medida, implementada en marzo de 2022, acumula 57 extensiones y mantiene abierto el debate sobre su continuidad.

Entre los argumentos para mantener esta disposición figuran el financiamiento de las pandillas, el narcomenudeo y la posible formación de grupos juveniles que replicarían sus estructuras.

El criminólogo Misael Rivas explicó que, aunque se suspendiera el régimen, las personas detenidas continuarían sometidas a los procesos judiciales correspondientes y no recuperarían automáticamente su libertad.