Refuerzan salud del ganado en el oriente

Como parte del Programa de Aumento a la Producción del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se realizó una jornada de aplicación de vitaminas y desparasitantes al ganado en el oriente del país.

La medida busca contrarrestar los efectos del cambio estacional y mejorar los índices de producción de carne y leche en la zona.

En ocho corrales ubicados en San Miguel y La Unión, técnicos del ministerio atendieron aproximadamente a mil cabezas de ganado, brindando revisión sanitaria y asesoría técnica a los productores.

Los medicamentos fueron entregados de forma gratuita, con el objetivo de mantener el estatus sanitario de los hatos y reducir los gastos de los pequeños ganaderos, para quienes esta actividad representa su principal fuente de ingresos.

Ante la canícula en el oriente del país, las autoridades recomiendan revisar con regularidad los establos para detectar oportunamente la presencia de parásitos. También aconsejan garantizar agua limpia, habilitar espacios con sombra y ajustar la dieta del ganado para reducir el estrés por calor.

Las jornadas de vitaminización y desparasitación continuarán desarrollándose en distintos puntos del oriente del país.