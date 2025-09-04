El sistema de pensiones se encuentra en un punto crítico, señala patricio pineda, representante de la Mesa por una Pensión Digna, la deuda de pensiones ha alcanzado los $10,922.57 millones de dólares, de no realizar una reforma integral la cifra podría acercarse al valor total del sistema que asciende a los 16,000 millones de dólares y absorber por completo los ahorros de los trabajadores, destaca este experto.

Según datos de la mesa para una pensión digna más de 958,000 personas son cotizantes y más de 216,000 están jubiladas, sin embargo, la falta de liquidez ha generado que la cuenta de garantía solidaria se encuentra agotada en un 67% señala Patricio Pineda, que sirve para que el jubilado reciba una pensión mínima vitalicia cuando se acaba su fondo de ahorro, agrega que la emisión de la deuda para cubrir las obligaciones de pago ha superado el 73% de lo recaudado destaca.

El aumento en la edad de jubilación es inevitable en la nueva reforma reitera Pineda, el informe actuarial revelara datos concretos de cómo se encuentra el sistema.

Se espera que el 10 de febrero de 2026 se presente la nueva reforma de pensiones.