Los detenidos bajo el régimen de excepción deberán esperar dos años más para ser acusados, ya que tras las reformas planteadas a seis artículos de la ley contra el crimen organizado se extenderá el plazo, para que la Fiscalía presente las acusaciones formales contra los capturados, tiempo que incluso podría prorrogarse.

Hasta la fecha 88,750 personas han arrestadas desde marzo del año 2022 cuando se implementó esta medida, y de acuerdo al ministerio publico han sido agrupados de acuerdo a su estructura criminal, contabilizando 230 organizaciones de la MS y 295 de la pandilla 18, por lo que se estima que podrán realizarse 600 juicios.

Con estas modificaciones, en el caso del articulo tres, los menores de edad vinculados con pandillas serian juzgados como un adulto.

El fiscal también se refirió al proceso para los acusados que se encuentren ausentes.

Estas enmiendas también establecen la implementación de la audiencia única abierta, la cual podría permanecer activa hasta dos años, siempre y cuando la fiscalía siga sumando acusados a la estructura que está siendo procesada.

Si no se presentan nuevos imputados o pruebas relevantes durante ese tiempo el juez, previa consulta al fiscal, podrá declarar el cierre de la audiencia.