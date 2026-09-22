Reducción del calor con materiales en techos

Jonathan Sibrían en medio de olas de calor se puso manos a la obra en su casa, para reducir el calor, recubrimiento de techos y usando materiales para bajar la temperatura al menos 5 grados dentro de su hogar, pero ¿por qué funciona? En el caso del recubrimiento de aluminio, este actúa como una barrera radiante, al reflejar hasta el 95% de la radiación solar que reciben las láminas, aunque no absorbe el calor.

Para una casa de aproximadamente de 40 metros cuadrados se hace una inversión mayor a los 50 dólares, eso de dependerá de la cantidad a cubrir. Otro material utilizado es la fibra de vidrio, que también ayuda a reducir la transferencia térmica y funciona como aislante, tanto frente a las altas temperaturas como al ruido exterior.

Algunas desventajas es que es sensible a la humedad, por lo que una gotera puede afectar, además, requiere medidas de protección durante su manipulación, como el uso de guantes, mascarilla y gafas.