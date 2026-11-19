El uso de redes sociales comienza a afectar la salud emocional cuando las personas dependen de ellas y descuidan otras áreas de su vida. La psicóloga clínica Reina Gómez señala que esa dependencia también altera el ciclo de sueño.

La especialista explica que el ser humano tiene una necesidad natural de aceptación y pertenencia, que las plataformas digitales favorecen. Muchas personas buscan sentirse bien a través de las interacciones que reciben, como los likes y los comentarios.

Gómez advierte que la comparación constante con otras personas puede afectar la autoestima y generar sentimientos de inferioridad e inseguridad. También señala que en redes sociales se muestra solo una parte de la realidad, no la totalidad de la vida de las personas.