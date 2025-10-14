La Red Salvadoreña de Medios (RCM) y la escuela tecnológica Level Up lanzaron una alianza académica para impartir conocimientos tecnológicos y de comunicaciones en El Salvador.

El programa, dirigido a personas desde los 18 años con nociones básicas de programación, tendrá una duración de 10 meses y formará a los estudiantes en inteligencia artificial, ciberseguridad y analítica de datos.

La currícula, que se basa en las necesidades actuales del mercado, comprende seis meses de formación teórica, tres de práctica profesional en una empresa y un mes final de habilidades comunicativas impartido por la Escuela de Comunicaciones RCM.

La meta regional de Level Up, que tiene presencia en cuatro países centroamericanos, es formar a 20,000 desarrolladores y profesionales digitales para el año 2030.