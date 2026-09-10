Recuerdos de desplazamientos forzados

Así lucen los condominios San Valentín en la calle El Progreso al norte de Mejicanos, donde hace 11 años, al menos 64 familias fueron amenazadas por parte de las pandillas, lo que las obligó a abandonar sus hogares.

Wilfredo fue uno de los desplazados quien relata como ocurrió todo. Él y su familia regresaron un año después.

Ana, quien tiene más de 35 años de vivir en la zona y se dedica al comercio, decidió quedarse y correr el riesgo tras las amenazas de pandillas.

11 años después, algunas familias que huyeron regresaron a sus viviendas, el temor ha desaparecido.

En algunos lugares en Honduras falló el Estado y es que alrededor de 10 familias de la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa, abandonaron sus viviendas tras recibir amenazas de pandillas y las autoridades hondureñas han anunciado operativos de seguridad en la zona, con el objetivo de recuperar el control del sector y facilitar el regreso.