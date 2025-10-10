Las lluvias de las últimas horas provocaron afectaciones en diferentes partes del país, Santa Ana fue uno de los lugares afectados por las tormentas, donde debido a las inundaciones este vehículo fue arrastrado por la corriente en la calle Aldea San Antonio y otro volcó a causa de la inundación, además, un árbol cayó sobre otro carro sobre el bulevar los 44, además el pavimiento colapso provocando caos vehicular en la zona.

Cruz Azul, también reporto el rescate de 4 personas que se encontraban atrapadas en 2 vehículos que estaban siendo arrastrados por fuertes corrientes, entre ellos una persona de 65 años de edad, se espera que, al cierre de la semana, las lluvias continúen en zonas de montañas, frente a la costa salvadoreña con vientos que superarán los 40 kilómetros por hora.

Mientras que el albergue orgullo mestizo a través de sus redes sociales reveló que sufrieron por las fuertes lluvias, de acuerdo a los propietarios todos los animales que ahí se encontraban fueron puestos a salvo.

Y en la calle antigua a caminos hubo un derrumbe, elementos de Obras Públicas trabajaron en el lugar para habilitar el paso.

Además, Cruz Verde verificó varias viviendas inundadas en la colonia 10 de mayo y se evacuó a tres personas que se encontraban atrapadas en sus casas.

En San Salvador en la colonia Nueva Apopa, el puente de ese lugar también se inundó y en la avenida Quirino Chávez, donde las calles también se anegaron, además, en la residencial Villa Carmela en Mejicanos, un árbol cayo sobre unos carros ocasionando que un poste cediera provocando un corte de energía eléctrica, además del daño en la acera.