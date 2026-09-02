Récord de altas temperaturas en los últimos días

40.7 grados Celsius es la temperatura más alta registrada en El Salvador durante las últimas horas, Santa Rosa de Lima, en La Unión, reportó el mayor registro, seguida de San Miguel, con 38.8 grados; Ahuachapán con 38; y La Unión, con 37 grados Celsius, en otras zonas del territorio, las temperaturas oscilaron entre los 32 y 37 grados, manteniendo un ambiente marcado por el calor.

En los últimos años, las altas temperaturas han cobrado mayor protagonismo, incluso, durante los últimos días, varias estaciones meteorológicas han superado sus registros históricos.

Uno de los casos se presentó en la estación de La Unión, donde la marca anterior era de 39.2 grados, establecida en 1986, este valor fue superado a finales de agosto, cuando el termómetro alcanzó los 39.4 grados, es decir, 0.2 grados más que el récord anterior.

Otro caso se registró en la estación Guija en Santa Ana, que reportó 39.4 grados Celsius, la marca previa era de 39 grados, alcanzada el 22 de agosto de 2026.

Mientras tanto, en la finca los andes también se estableció un nuevo récord, con 26.4 grados Celsius, el valor anterior había sido reportado el 13 de agosto del mismo año.

2026 ha sido marcado por la sequía y el fenómeno del niño, situación que favorece que las temperaturas sean cada vez más altas.