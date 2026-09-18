Récord de altas temperaturas en la zona oriental

El calor extremo ha mostrado variaciones en los últimos días, pero no ha desaparecido del oriente del país.

Santa Rosa de Lima en La Unión, se ha mantenido entre los puntos más calurosos del territorio, la estación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales registró 44.2 grados Celsius, uno de los valores más elevados reportados durante este período.

A finales de agosto hubo un registro 43.3 grados, mientras en la segunda semana de septiembre registró 42.2 y en 24 horas volvió a subir, esta vez hasta 42.4 grados, San Miguel y San Francisco Gotera también han reportado temperaturas elevadas en distintas jornadas.

Las condiciones continúan apuntando a un ambiente caluroso, cerca de los 40 grados Celsius, aunque se trata de valores inferiores a los reportados en días anteriores este descenso no representa el fin del calor intenso.

Este comportamiento se presenta en medio de un escenario marcado por la falta de lluvias, Medio Ambiente reportó que agosto de 2026 fue el mes más seco del que se tiene registro en El Salvador, con un 57% menos de lluvia de la esperada, condición que ha afectado especialmente a la zona oriental.