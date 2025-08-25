El centro escolar Francisco Javier García, ubicado en el cantón San José Ingenio de Metapán, será reconstruido como parte del programa «Dos Escuelas por Día» que impulsa la Dirección de Obras Municipales.

La renovación contempla la mejora de aulas desde parvularia hasta noveno grado, lo que permitirá a los estudiantes acceder a espacios más seguros y adecuados para su formación.

Además, se implementarán áreas lúdicas que fomentarán el desarrollo integral de los alumnos, mientras que la intervención forma parte de un plan que ya beneficia a 11 centros educativos en Santa Ana, con el fin de fortalecer la infraestructura escolar y garantizar mejores condiciones de aprendizaje.