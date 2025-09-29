El programa Recompensas por Justicia del gobierno estadounidense, activo desde 1984, ofrece hasta 10 millones de dólares por información que permita desestabilizar los mecanismos financieros de organizaciones criminales como la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Tren de Aragua.

La iniciativa ha distribuido más de 250 millones de dólares a más de 125 informantes globalmente, ampliando ahora su enfoque hacia interferencias electorales y ciberataques vinculados a Corea del Norte.

Paralelamente, las víctimas de trata de personas pueden acceder a la visa T -un estatus migratorio legal- si colaboran con autoridades judiciales, permitiéndoles residir legalmente en Estados Unidos incluso si ingresaron irregularmente, como parte de estrategias integrales contra crimen transnacional.