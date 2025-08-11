Los accidentes de tránsito de motociclistas han incrementado el 21%, durante este año se han registrado 2,595 siniestros viales de este grupo, muchas veces por la falta de experiencia del conductor.

En el país circulan más de 660,000 motocicletas y el 40% de quienes las utilizan no tienen licencia.

La Asociación Salvadoreña de Motociclistas ha reiterado que es necesario que existan escuelas de manejo especializadas para motociclistas.

En promedio, cada día muere un motociclista en accidentes de tránsito según los datos del observatorio nacional de seguridad vial, hasta la fecha se reportan 280 fallecidos y es que cada 24 horas se reportan al menos 12 percances en las carreteras.

Por esta razón es que los socorristas concuerdan en que una escuela de manejo para motociclistas podría favorecer a que tengan una mejor capacitación y que se eviten más siniestros viales.

La distracción del conductor, invasión del carril, no guardar la distancia reglamentaria, la excesiva velocidad y no respetar las señales de tránsito se encuentran entre las principales causas de los accidentes de motociclistas.