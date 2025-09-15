Las altas temperaturas y sol directo puede generar que una persona se vea afectada por los golpes de calor, principalmente en aquellos lugares donde se realizan actividades durante varias horas expuestos al calor, sin embargo, existen formas para prevenir, entre estas la más indispensable es la buena hidratación, según un médico.

Personas que acudirán a eventos masivos y van acompañados de niños dicen que toman medidas para evitar incidentes.

Según las últimas actualizaciones del Ministerio de Medio Ambiente, en el país existen temperaturas que van desde los 24.5 grados Celsius, hasta los 36 grados en el oriente del territorio.