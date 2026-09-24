Recomendaciones para evitar derrapar por derrames de aceite en carretera

Los derrames de aceite en carretera podrían generar accidentes de tránsito, y especialistas explicaron cómo maniobrar en estas situaciones.

Lo primero que se tiene que hacer es sujetar el timón con un poco de fuerza, llevando las dos manos puestas en él, y no hacer giros para que el vehículo no se vaya a deslizar. «Eso es lo más recomendable, y tomarlo con fuerza porque de repente podemos sentir que se nos está deslizando. Entonces siempre tenemos que tener la vista al frente y ver para dónde es que va este vehículo», señaló un especialista.

Además, tener el vehículo en un excelente estado y mantener el control son clave en estas situaciones. Otro especialista indicó que quien va con llantas lisas tiene que tener más precaución, y que si la agarra de improviso y va rápido, no debe frenar de un solo, sino ir despacio para matarle la fuerza al vehículo. La recomendación es seguir los consejos de los especialistas para evitar accidentes.