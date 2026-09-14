Recomendaciones de socorristas para asistir a los desfiles por Día de la Independencia

Los golpes de calor y la deshidratación son de las principales emergencias que atienden los cuerpos de socorro durante el desfile del 15 de septiembre, pero este año, las altas temperaturas registradas en el país hacen más urgente la prevención, ante la posibilidad de que aumenten las atenciones.

De cara a las celebraciones por el Día de la Independencia, Cruz Roja salvadoreña recomienda a quienes participen en las actividades protegerse del sol y mantener una adecuada hidratación.

Las indicaciones son tanto para quienes participan en el recorrido como para quienes se acercan a presenciarlo, además, Comandos de Salvamento aconseja desayunar antes de salir y, en el caso de las personas que tienen prescritos medicamentos, no olvidar tomarlos.

También se sugieren utilizar ropa adecuada, preferiblemente de colores claros y que cubra los brazos y hombros, asimismo, aplicar protector solar y reconocer los signos de alerta que puedan indicar una afectación por las condiciones climáticas, como dolor de cabeza, mareos, debilidad o náuseas, ante cualquiera de estos síntomas, se recomienda solicitar asistencia a los cuerpos de emergencia que se encuentren en el lugar.