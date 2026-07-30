Recomendaciones de la Fiscalía para evitar ser víctima de estafa durante vacaciones

La Fiscalía General de la República advirtió que durante las fiestas agostinas muchos delincuentes aprovecharan para incrementar las estafas digitales, enfocadas a viajes y hospedajes, compartiendo promociones falsas con el propósito de obtener dinero de las víctimas.

En la publicación realizada en redes sociales, el ente fiscal ha señalado que los estafadores virtuales crean páginas falsas, perfiles fraudulentos y promociones que parecen reales para llegar a sus víctimas y cometer el delito.

Por tanto, recomiendan verificar previamente la cuenta de donde se están contactando, la veracidad de la oferta, conocer la ubicación del negocio y revisar reseñas de otros usuarios, para evitar pérdidas económicas y reducir el riesgo de caer en manos de estafadores.