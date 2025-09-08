Usuario del transporte colectivo aseguran que a diario tienen que tolerar maltrato de algunos conductores, aseguran que estos muchas veces no esperan que pasajeros terminen de subir, o son intolerantes, principalmente con personas de avanzada edad.

Uno de estos casos se registró en Santiago de María, Usulután, donde un conductor de la ruta 14 se refirió a una mujer con un lenguaje inapropiado, luego que esta defendiera a una persona de la tercera edad y en evidente mal estado de salud, el hombre de 23 años, identificado como francisco Miguel Reyes Paniagua, también se puso a orinar en las gradas del microbús, mientras ofendía a quien lo grababa, finalmente, el video se publicó en plataformas digitales, causando indignación, la policía anunció su captura horas más tarde, este tipo de comportamientos, no es aislado, manifiestan los usuarios del transporte público, para evitar este tipo de comportamientos, los usuarios sugieren que debe existir un control más estricto por parte de las autoridades para que un motorista sea designado, o estar capacitado.

Entre microbuses y autobuses de transporte, en El Salvador circulan más de 9,600 unidades, en lo que va de 2025, se han registrado 737 siniestros viales donde estos se han visto involucrados, dejando a 394 personales lesionadas, y 34 fallecidos, 14 más que 2024 en el mismo periodo.