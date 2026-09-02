Realizan jornada de limpieza en lago de Coatepeque

Llantas, botellas plásticas y de vidrio, así como pedazos de redes para pescar, fueron parte de los desechos que buzos de la autoridad salvadoreña del agua encontraron en las profundidades del lago de Coatepeque y sus zonas aledañas. La jornada de limpieza se realizó junto a pobladores de la ribera, como parte de las acciones para proteger este cuerpo de agua y el ecosistema que alberga.

El lago de Coatepeque tiene 25.4 kilómetros de agua y es de origen volcánico. Según Naciones Unidas, en el planeta existen más de 117 millones de lagos, que en conjunto cubren cerca del 4% de la superficie terrestre.

Actualmente, el lago cuenta con distintas medidas para reducir la contaminación. Fue declarado área natural protegida número 194 y está regulado por la ley general de recursos hídricos. Estas disposiciones buscan contribuir a su conservación y garantizar que los pobladores puedan disponer de agua limpia, segura y utilizarla de forma responsable.