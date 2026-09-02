Realizan jornada de limpieza en lago de Coatepeque

Una nueva jornada de limpieza se realizó en el lago de Coatepeque, conozca el trabajo de los buzos en las profundidades de este importante cuerpo de agua.

Llantas, botellas plásticas y de vidrio, así como pedazos de redes para pescar, fueron parte de los desechos que buzos de la autoridad salvadoreña del agua encontraron en las profundidades del lago de Coatepeque y sus zonas aledañas. La jornada de limpieza se realizó junto a pobladores de la ribera, como parte de las acciones para proteger este cuerpo de agua y el ecosistema que alberga.

El lago de Coatepeque tiene 25.4 kilómetros de agua y es de origen volcánico. Según Naciones Unidas, en el planeta existen más de 117 millones de lagos, que en conjunto cubren cerca del 4% de la superficie terrestre.

Actualmente, el lago cuenta con distintas medidas para reducir la contaminación. Fue declarado área natural protegida número 194 y está regulado por la ley general de recursos hídricos. Estas disposiciones buscan contribuir a su conservación y garantizar que los pobladores puedan disponer de agua limpia, segura y utilizarla de forma responsable.