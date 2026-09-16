Real Madrid vence 3-2 al Elche con gol agónico de Carlos Espí

El Real Madrid sufrió para derrotar 3-2 al Elche después de desperdiciar una ventaja de dos goles, con un tanto definitivo de Carlos Espí al minuto 90+1 tras asistencia de Kylian Mbappé.
Dituro marcó en propia puerta al minuto 25 tras un tiro libre de Arda Güler.
Yan Diomandé dio su primera asistencia como jugador merengue a Mbappé al 33 para el 2-0.
En el segundo tiempo, Osorio descontó de cabeza al 71 y Fer Niño empató al 83 tras un error defensivo.
En un contraataque, Mbappé asistió a Espí para el 3-2 definitivo.