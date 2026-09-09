Real Madrid vence 2-1 al Inter en su debut de la Champions League 2026-2027

El Real Madrid comenzó su camino en la Champions League con una victoria 2-1 ante el Inter de Milán en el Santiago Bernabéu, con goles de Mbappé y Valverde, y una destacada actuación de Thibaut Courtois en los minutos finales.
El Madrid se adelantó al minuto 14 con gol de Mbappé y amplió la ventaja al 23 con un tanto de Valverde.
El Inter reaccionó en el segundo tiempo y descontó al minuto 77 con Carlos Augusto.
En los minutos finales, Courtois fue figura al evitar el empate con intervenciones clave.