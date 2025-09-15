El Real Madrid recibe este martes 16 de septiembre al Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu en su estreno en la Champions League con Xabi Alonso como entrenador, quien asume el reto de liderar una nueva etapa.

El regreso de Bellingham y Camavinga, inéditos hasta ahora en la temporada, refuerza la plantilla blanca en un momento clave de la competición.

Por su parte, el Marsella llega motivado tras una contundente victoria en la liga francesa y con la ambición de marcar presencia en su regreso a la máxima competencia internacional.