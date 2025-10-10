El Salvador podría estar encaminado a abordar de una vez por todas la situación de gatos y perros callejeros, el presidente de la República abordó, pero sin profundizar el tema, personas que han dedicado su vida a rescatar a animales de compañía mencionaron algunas dudas acerca de las medidas que se deben tomar para que estos sean sacados de las calles sin crueldad.

Muchos usuarios en redes sociales han hablado sobre Niall Harbison quien llegaría al país la próxima semana, Harbison ya esterilizó a más de 130,000 perros en al menos tres países del sudeste asiático, pero ¿es la esterilización la única vía?

Unas de los principales temores de los rescatistas, es que se saque a los animales de las calles del país sin conocer cuál es el debido proceso para un resguardo digno, además cuestionan si se tiene un lugar ad hoc para los que no pueden ser adoptados.

La única institución que se había creado en la historia para salvaguardar a animales conocido como Instituto de Bienestar Animal, tuvo una vida de tres años y junto con la policía veterinaria una división de la PNC, fue disuelta por Nayib Bukele, en esa ocasión también se había suprimido las labores del hospital veterinario público, sin embargo, horas después Chivo Pets mantuvo sus funciones, mientras tanto las labores de resguardo pasaron a manos de instituciones animalistas, un trabajo que fue también apartado de las alcaldías por su mala gestión en atender la problemática, un ejemplo de eso ocurrió en Soyapango.