Rauw Alejandro anunció su nuevo álbum mediante un código secreto en Instagram, que sus seguidores descifraron usando la palabra clave «ELCARIBE».

Este ingenioso método reveló que «Cosa Nuestra: Capítulo 0», que funciona como precuela de su exitoso proyecto anterior, se estrenará el 26 de septiembre de 2025.

El tracklist confirmado consta de 14 canciones, una combinación de sencillos ya conocidos como «Santa» y temas nuevos cuyos títulos sugieren un profundo viaje emocional y un claro homenaje a sus orígenes.