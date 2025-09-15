El racismo no es un tema nuevo en El Salvador, esta creencia que sostiene la superioridad de un grupo étnico sobre los demás, además de discriminar y perseguir socialmente, esta práctica en el país está arraigada históricamente de acuerdo a expertos, pues durante años se ha negado la descendencia, según la Fundación Afrodescendientes Organizados Salvadoreños la época de 1932, luego de la matanza de campesinos, fue el punto de partida para que el racismo se enquistara en El Salvador.

Expresiones, miradas o comentarios que afecten y señalen la apariencia física de alguien podría considerarse racismo, según Afroos, trabajar de manera conjunta y articulada en instituciones educativas podría marcar la diferencia para reconocer a la población afrodescendiente.

Algunas personas consultadas reconocen que el racismo si existe en El Salvador, el caso más reciente fue cuando supuestos aficionados gritaron e hicieron señas contra los jugadores de Surinam en el partido eliminatorio para el mundial de futbol eso podría traer sanciones deportivas al país.

Según expertos, a pesar de que en el país no se tiene declarado el racismo radical, pero además de manera colectiva o en situaciones de poder si se identifican patrones preocupantes, por ello sugieren que se creen esfuerzos colectivos para visibilizar el racismo y promover la igualdad.