Una peligrosa racha de accidentes viales ha conmocionado distintas carreteras del país, dejando un saldo trágico de un anciano fallecido y múltiples personas lesionadas.

El primer hecho mortal ocurrió en la autopista Comalapa, donde un hombre de 72 años perdió la vida al ser impactado mientras intentaba cruzar la vía, un suceso que obligó a los paramédicos a realizar labores de reanimación sin éxito.

Mientras tanto, en la Troncal del Norte, un motociclista resultó herido tras chocar contra un separador, el cual habría sido causado al intentar esquivar un bache en el pavimento.

Los equipos de Comandos de Salvamento atendieron todas las emergencias, trasladando a los heridos a centros médicos para su tratamiento.