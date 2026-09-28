Racha de accidentes deja un fallecido y varios lesionados durante el fin de semana

Una serie de accidentes de tránsito se registró durante el fin de semana en distintos puntos de El Salvador. Los percances dejaron un motociclista fallecido y varias personas lesionadas, entre ellas otros conductores de motocicletas y ocupantes de vehículos.

En la calle Antigua a Tonacatepeque, en Soyapango, dos personas que viajaban en motocicleta perdieron el control al tomar una curva y colisionaron contra un sedán. Ambos resultaron gravemente heridos, pero el conductor de la motocicleta falleció en el lugar tras sufrir un trauma craneoencefálico severo y un paro cardiorrespiratorio.

En otro hecho, un motociclista impactó contra la parte trasera de un pickup estacionado en la entrada del mercado La Tiendona, en San Salvador.

También se reportaron accidentes en la carretera Troncal del Norte. Una joven motociclista fue atropellada por un sedán y terminó impactando contra la valla de seguridad, mientras que dos jóvenes resultaron lesionados luego de que un pickup chocara contra la motocicleta en la que viajaban.